Vasion, la società di automazione intelligente della stampa, ha annunciato oggi di essere stata nominata Leader nella valutazione dei fornitori IDC MarketScape for Worldwide Print Management Solutions 2026 (doc. num. US54124826, settembre 2026).

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In base alla valutazione di IDC MarketScape, "Le organizzazioni nei settori di istruzione, salute, amministrazione, produzione, servizi finanziari e retail dovrebbero considerare Vasion quando desiderano ottenere supporto per l'automazione dei processi commerciali relativi a stampa, produzione e flussi di lavoro agenziali o basati su regole. I clienti di Vasion possono ricavare un valore importante dalle soluzioni del fornitore a sostegno dell'unificazione degli sforzi di trasformazione digitale delle loro organizzazioni, in particolare quando si desidera un unico portale con funzionalità che vanno oltre la gestione della stampa, e quando è richiesta l'autorizzazione FedRAMP® High, un report SOC 2 Type II o una certificazione ISO 27001/42001."

"Nel report IDC MarketScape for Worldwide Print Management Solutions, Vasion dimostra in che modo le organizzazioni nei diversi settori possono unificare l'automazione del processo aziendale attorno a stampa, output e flussi di lavori agenziali, soddisfacendo al contempo i rigorosi requisiti di conformità", ha affermato Evan Hardie, Senior Research Director, Consumer Devices Lead, IDC.

In separata sede, lo studio di IDC Market Share: Worldwide and U.S. Device and Print Management Shares, 2025 — Strong Years for Market Leaders ha posizionato Vasion al 1º posto per quota di mercato negli USA e in una posizione a pari merito dal punto di vista statistico a livello globale nel mercato della gestione dei dispositivi e della stampa nel 2025 [1].

La stampa tradizionalmente viene gestita separatamente da numerosi sistemi che l'IT aziendale ha già modernizzato. L'identità, la gestione dell'endpoint e lo storage si sono spostati sempre più verso gli ambienti cloud, mentre numerose attività di stampa fanno ancora affidamento su server, driver e infrastrutture mantenute in diversi uffici e data center. Mentre le aziende modernizzano l'infrastruttura restante, la stampa entra a far parte di una decisione del CIO più ampia relativa a infrastruttura, sicurezza e a come le informazioni si muovono all'interno dell'attività.

"Per noi, questo riconoscimento da parte di IDC MarketScape è la convalida della nostra strategia: la gestione di stampa non dovrebbe essere un problema a sé stante, ma fare parte di un programma di automazione più ampia e intelligente", ha dichiarato Scott Lee, Chief Product Officer presso Vasion. "Ci concentriamo sull'integrazione di qualsiasi documento, stampato o digitale, in un flusso di lavoro automatizzato e pronto all'IA. Tale riconoscimento ci indica che stiamo risolvendo il problema corretto, e ci fornisce la motivazione per avanzare più rapidamente e aiutare i nostri clienti."

Vasion si rivolge a più di 14.000 clienti a livello globale, tra cui centinaia delle aziende più grandi al mondo. Un estratto gratuito della valutazione dei fornitori IDC MarketScape for Worldwide Print Management Solutions 2026 è disponibile qui .

Informazioni su IDC MarketScape

Il modello di analisi dei vendor IDC MarketScape è progettato per offrire una panoramica sulla capacità competitiva dei fornitori di tecnologie e servizi all'interno di un dato mercato. La metodologia di ricerca utilizza l’assegnazione rigorosa di punteggi in base a criteri sia qualitativi che quantitativi che permettono di creare una singola illustrazione grafica della posizione di ciascun vendor nel mercato stesso. Il punteggio delle capacità misura il prodotto del fornitore, la strategia di ingresso sul mercato e l'attuazione del piano commerciale nel breve termine. Il punteggio sulla strategia misura l'allineamento delle strategie del fornitore con i requisiti dei clienti in un periodo di 3-5 anni. La quota di mercato del fornitore è rappresentata dalla dimensione dei cerchi. Il tasso di crescita su base annua del fornitore relativo al mercato dato è indicato dal segno più, neutro o meno accanto al nome del fornitore.

Informazioni su Vasion

Vasion è un leader nel settore dell’automazione intelligente della stampa, che rende la trasformazione digitale accessibile a tutti eliminando i server di stampa, unificando gli ambienti di stampa e digitalizzando i flussi di lavoro documentali. Famosa per aver lanciato per prima la stampa diretta IP senza server con PrinterLogic, Vasion sta ora ridefinendo la gestione moderna degli elementi in uscita grazie a una delle piattaforme native sul cloud più sicure al mondo, che si appoggia alle certificazioni ISO 42001 e ISO 27001, a un report SOC 2 Type II e all’autorizzazione FedRAMP® High. Più di 14.000 clienti in tutto il mondo, tra cui centinaia delle principali imprese mondiali, impiegano il software Vasion per ammodernare, unificare, automatizzare e proteggere i propri ambienti di stampa, al contempo implementando e abilitando l’IA agentica a livello documentale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito vasion.com.

Note agli editori: le fonti dei dati statistici sono citate qui sopra

[1] IDC, Market Share: Worldwide and U.S. Device and Print Management Shares, 2025 — Strong Years for Market Leaders, Evan Hardie and Geoffrey Wilbur, luglio 2026.

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Anwar Amad-Hamdan, Interdependence, anwar@interdependence.com





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