Vasion , azienda leader nell'automazione intelligente della stampa, oggi ha annunciato un'integrazione strategica con Imprivata, azienda leader nella gestione dell'identità e dell'accesso digitale per i settori critici per la vita e le missioni, a partire dal settore sanitario. La piattaforma Vasion, con PrinterLogic®, PrinterLogic Output e Vasion Automate, offre ai clienti condivisi con Imprivata un livello unificato di identità, che collega terminali e stampanti, per una visibilità sicura e diffusa degli ordini di stampa a livello aziendale.

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The integration is designed to maximize existing Imprivata deployments. No rip-and-replace is required. The Vasion platform works with the Imprivata infrastructure organizations already have in place, extending its value to print without adding new hardware.

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Nadia Romero

Sr. Manager, PR e Comunicazioni aziendali

nadia.romero@vasion.com





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