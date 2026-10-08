Value Group , un fornitore leader di soluzioni di gestione integrata delle interruzioni di servizio nel settore dell'aviazione , torna al World Aviation Festival in qualità di Gold Sponsor , ribadendo il proprio ruolo nell'evoluzione della gestione delle interruzioni del servizio aereo. Dal 13 al 15 ottobre alla FIL di Lisbona , l'evento rappresenta una delle conferenze e delle fiere internazionali leader del settore, che riunisce linee aeree, aeroporti e tecnologia per i viaggi a livello globale.

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Thomas Sergnese, Co-CEO & Chief Commercial Officer and Daniele Bocchieri, Co-CEO & Chief Operating Officer

Allo stand 1-180 , Value Group presenterà l'evoluzione del suo modello integrato di gestione delle interruzioni del servizio e l' ecosistema digitale RUBIK , dimostrando in che modo la tecnologia, le operazioni e la governance possono interagire come un unico sistema connesso per gestire le operazioni irregolari in modo più efficace a livello globale e locale.

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Monica Lodi

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