USHIO Industry & Entertainment (USHIO INE) ha annunciato oggi la sottoscrizione di un accordo di licenza sul marchio con ams OSRAM , che consente all'azienda di continuare a offrire prodotti professionali selezionati di illuminazione tecnica con l'affidabile marchio di prodotti OSRAM .

L'accordo segna un importante traguardo in seguito all'acquisizione da parte di USHIO dell'ex attività OSRAM Entertainment & Industry e ribadisce l'impegno dell'azienda a garantire continuità a clienti, prodotti e partnership di lunga data a livello mondiale.

Per i clienti, l'accordo garantisce continuità per i prodotti professionali di illuminazione tecnica che si sono guadagnati una solida reputazione negli ambiti di applicazioni per intrattenimento, cinema, industria e specializzate di altro tipo. Questi prodotti continueranno ad attingere al supporto, alle competenze tecniche e all'assistenza clienti dell'organizzazione globale di USHIO Industry & Entertainment.

"La firma di questo accordo garantisce chiarezza e continuità per i nostri clienti in tutto il mondo", ha dichiarato Takuya Matsumoto, Presidente & CEO di USHIO Industry & Entertainment .

La nostra priorità è sempre stata quella di garantire le prestazioni affidabili dei prodotti e le competenze in materia di applicazioni su cui fanno affidamento i nostri clienti. Questo accordo ci consente di continuare a offrire supporto ai mercati dell'illuminazione tecnica professionale con la stabilità e la sicurezza che si aspettano i nostri clienti."

L'accordo garantisce continuità per l'affidabile marchio di prodotti OSRAM, offrendo lo stesso impegno nei confronti di qualità, prestazioni e assistenza.

"Questo accordo rispecchia il nostro impegno nei confronti di continuità e trasparenza", ha dichiarato Marko Haas, Vicepresidente esecutivo di USHIO Industry & Entertainment.

I clienti fanno affidamento su questi prodotti per applicazioni critiche professionali di illuminazione tecnica. Mediante una chiara definizione della roadmap per ciascuna famiglia di prodotti, stiamo garantendo fiducia, continuando a rafforzare la posizione di USHIO Industry & Entertainment in quanto specialista globale dedicato per le soluzioni professionali di illuminazione tecnica."

L'accordo consente ai clienti di continuare a beneficiare di:

Disponibilità continua dei prodotti professionali per illuminazione tecnica a marchio OSRAM in conformità alla roadmap applicabile per famiglia di prodotti

Qualità superiore dei prodotti e prestazioni affidabili

Competenze tecniche dedicate a supporto delle applicazioni

Produzione, vendite e assistenza clienti globali tramite USHIO Industry & Entertainment

Comunicazione trasparente durante le prossime transizioni di prodotti

Mentre USHIO Industry & Entertainment fungerà da identità aziendale dell'attività, i prodotti professionali di illuminazione tecnica coperti dall'accordo di licenza sul marchio continueranno a esporre il fidato marchio OSRAM in conformità alla roadmap applicabile per famiglia di prodotti.

Informazioni su USHIO Industry & Entertainment

USHIO Industry & Entertainment è uno specialista globale in soluzioni di illuminazione professionali che si rivolge ai settori dell'illuminazione per intrattenimento, cinema, industriale, medico, dell'aviazione e dell'illuminazione speciale.

Come parte del gruppo USHIO, l'azienda integra decenni di competenze in ambito ingegneristico con capacità di produzione globale, conoscenze delle applicazioni e assistenza clienti, per offrire soluzioni di illuminazione di fascia alta a livello globale.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.ushio-ine.com

Avvertenza sui marchi

USHIO INE GmbH è un licenziatario del marchio OSRAM per prodotti specifici di illuminazione tecnica e per il settore dell'intrattenimento.

OSRAM è un marchio commerciale di OSRAM GmbH.

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Relazioni con i media

Ushio Industry & Entertainment

Ebru SARIKAYA

Global Head

Marketing Communications

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