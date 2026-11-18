UPS (NYSE: UPS) oggi ha annunciato di aver stipulato un accordo per l’acquisizione di Smartways Logistics (Smartways), operatore logistico specializzato nel settore sanitario e attivo in Australia e nella Nuova Zelanda. Una volta perfezionata, l’operazione potenzierà le capacità di trasporto ad alta criticità temporale di UPS Healthcare nella regione.

Smartways consente ai clienti del settore sanitario di movimentare spedizioni critiche in modo rapido e affidabile, offrendo servizi specializzati per le scienze della vita, i dispositivi medici, gli studi clinici e i radiofarmaci. L’acquisizione consoliderà la capacità di UPS Healthcare di sostenere i clienti con esigenze logistiche urgenti e complesse, ampliando al contempo l’offerta di servizi disponibili in Australia, nella Nuova Zelanda e nella regione Asia-Pacifico.

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