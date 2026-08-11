Kinaxis ® (TSX:KXS) , un leader globale nel coordinamento delle catene di fornitura, oggi ha annunciato i risultati di un nuovo studio indipendente condotto da IDC. L'InfoBrief di IDC, sponsorizzato da Kinaxis, “ Making Supply Chain AI Accountable ” (Rendere responsabile l'IA nella catena di fornitura), rivela un divario crescente tra le aggressive ambizioni delle organizzazioni per l'adozione autonoma dell'AI e la loro effettiva preparazione all'adozione di questi sistemi avanzati, che a nostro avviso sottolinea l'esigenza di un approccio rigoroso all'investimento nell'AI e alla sua implementazione, al fine di prevenire costosi fallimenti e offrire un concreto valore aziendale.

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