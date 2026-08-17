Uniphore , l'azienda di Business AI, oggi ha lanciato Marketing AI, aprendo così una nuova era di marketing aziendale basata sulle analisi dei consumatori piuttosto che sulla gestione dei loro dati. Uniphore Marketing AI offre agli addetti marketing la capacità di conoscere meglio i consumatori come mai prima, prevederne le prossime azioni probabili e simulare i risultati del marketing prima di impegnare un budget. Il sistema apprende continuamente da ogni interazione con il cliente, rendendone le previsioni sempre più precise con ogni ciclo.

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The Uniphore Marketing AI Flywheel: A Self-Learning System

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Contatto per i media

Leslie Moore

Vicepresidente, Comunicazioni strategiche aziendali, Uniphore

leslie.moore@uniphore.com





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