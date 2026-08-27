Uniphore , la Società di Business AI, e Tech Mahindra (NSE: TECHM), un fornitore leader globale di consulenza tecnologica e soluzioni digitali per le imprese in vari settori, oggi hanno annunciato una partnership per realizzare congiuntamente e implementare soluzioni di AI agentica per clienti aziendali a livello globale. La collaborazione integra la piattaforma Business AI Cloud (BAIC) di Uniphore e la competenza nella profonda trasformazione digitale aziendale di Tech Mahindra e capacità globali di implementazione, realizzando una Agentic AI Factory per accelerare l'adozione dell'AI su larga scala in Tech Mahindra e per i settori verticali dei propri clienti.

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