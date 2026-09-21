BioEridan, biotech serba supportata dal fondo TS Ventures di Telekom Srbija, ha presentato in anteprima un nuovo documentario che illustra lo sviluppo delle Aquafarm e la sua ambizione di contribuire alla prossima generazione di scienza della longevità.

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BioEridan Documentary Premiere

BioEridan: Science Beneath the Surface (BioEridan: la scienza sotto la superficie) è stato proiettato in anteprima il 15 settembre a Belgrado, e il giorno successivo a una tavola rotonda tra Regno Unito e Serbia su salute, trasformazione digitale e innovazione tenutasi al Christ's College dell'Università di Cambridge, nel quadro della Cambridge Tech Week 2026. BioEridan ha partecipato come parte di una delegazione di oltre 20 aziende serbe tecnologiche e innovative invitate a Cambridge dalla Camera di Commercio britannico-serba.

La tavola rotonda ha richiamato eminenti rappresentanti di Regno Unito e Serbia del settore scientifico, sanitario, tecnologico, accademico e imprenditoriale, per discutere delle opportunità di collaborazione, innovazione e commercializzazione della ricerca scientifica.

Il documentario ripercorre lo sviluppo di BioEridan, dal primo progetto scientifico in Serbia sino alla creazione delle Aquafarm, fattorie acquatiche sottomarine progettate a supporto della ricerca biotecnologica. Situate a circa 13 metri di profondità, le Aquafarm utilizzano sistemi idroponici controllati per coltivare piante in un ambiente altamente controllato ai fini della ricerca biotecnologica.

Al centro della missione di BioEridan c'è la ricerca di nuovi approcci alla longevità e all'invecchiamento sano, tra cui la ricerca sui telomeri, strutture protettive alle estremità dei cromosomi che svolgono un ruolo importante nell'invecchiamento cellulare. BioEridan punta a produrre un ingrediente bioattivo che intende sviluppare per il futuro utilizzo in prodotti specifici per la longevità.

La Dr.ssa Jelena Milovanović, fondatrice e CEO di BioEridan, ha commentato: "BioEridan nasce dalla convinzione che la scienza trasformativa possa accadere ovunque. Questo documentario racconta la storia del nostro percorso e illustra la possibilità che alcune delle prossime scoperte rivoluzionarie nel campo della longevità possano già esistere in natura e che vadano scoperte. Dalla Serbia, vogliamo realizzare un nuovo modello per la biotecnologia ambizioso nella ricerca scientifica, responsabile nell'utilizzo della natura e in grado di migliorare la vita in tutto il mondo".

La proiezione al Christ's College faceva parte della partecipazione di BioEridan al forum Regno Unito-Serbia su salute, trasformazione digitale e innovazione in programma il 16 settembre. L'evento ha consentito di presentare la ricerca e la tecnologia di BioEridan a un pubblico internazionale e di esplorare potenziali collaborazioni per mettere in connessione il talento scientifico e imprenditoriale serbo con l'ecosistema di ricerca e innovazione leader a livello mondiale del Regno Unito.

BioEridan è supportata dal fondo TS Ventures, il primo fondo di venture capital aziendale istituito in questa parte dell'Europa. Nato nel 2021, il fondo da 25 milioni di euro investe in soluzioni tecnologiche e aziendali in Serbia e nei mercati internazionali, con particolare attenzione alle scienze della vita, all'intelligenza artificiale, alla sicurezza informatica, al fintech e al software.

Davor Sakač, CEO del fondo TS Ventures, ha sottolineato: "BioEridan dimostra la ricchezza del talento scientifico e l'ambizione imprenditoriale che emergono dalla Serbia; il viaggio da Belgrado a Cambridge dimostra che una promettente idea scientifica può trasformarsi in un'impresa con ambizioni internazionali. L'anteprima di questo documentario e la partecipazione di BioEridan alla Cambridge Tech Week portano la sua storia e la sua tecnologia a un pubblico globale più ampio e, al contempo, riflettono il ruolo del fondo TS Ventures nell'aiutare le aziende promettenti a svilupparsi, crescere e formare connessioni con i principali ecosistemi per l'innovazione".

Il lancio del documentario rappresenta un'ulteriore pietra miliare nello sviluppo di BioEridan, impegnata nell'ampliamento delle proprie capacità di ricerca e del proprio profilo internazionale, con l'ambizione di rendere la Serbia un riconosciuto attore in grado di contribuire nel campo delle biotecnologie e delle scienze della longevità.

Informazioni su BioEridan

BioEridan è un'azienda biotecnologica serba focalizzata sulla ricerca dedicata alla longevità e sulla scoperta e lo sviluppo di composti bioattivi innovativi. L'azienda combina biotecnologia, scienze marine e coltivazione subacquea controllata attraverso la sua piattaforma proprietaria Aquafarm, per sviluppare nuove soluzioni per un invecchiamento sano e per supportare la prossima generazione di scienziati nel campo della longevità.

Informazioni su Telekom Srbija Group

Con oltre 14 milioni di clienti in 15 mercati a livello regionale e globale, il gruppo Telekom Srbija è tra i principali operatori di telecomunicazioni e tecnologia dell'Europa sud-orientale. Offre un portafoglio completo di servizi di connettività, digitali e multimediali, accelerando al contempo la sua trasformazione in Telco del futuro attraverso investimenti in infrastrutture di nuova generazione, 5G, intelligenza artificiale, cybersecurity, servizi digitali e contenuti premium. Grazie a partnership strategiche e a un ecosistema per l'innovazione, che comprende il fondo TS Ventures, il gruppo Telekom Srbija supporta la crescita di nuove tecnologie e contribuisce alla trasformazione digitale della regione, e non solo.

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Ivana Bajović

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