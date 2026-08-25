IFF (NYSE: IFF), leader globale nel settore di sapori, fragranze e salute e bioscienze, ha pubblicato una nuova ricerca con cui analizza il modo in cui l'uso di GLP-1 sta influenzando i comportamenti alimentari tra i consumatori indiani e cosa potrebbero significare tali cambiamenti per il futuro dell'innovazione di cibi e bevande . Lo studio è l'ultimo degli approfondimenti globali tra i consumatori su GLP-1 di IFF, in seguito alla relazione 2025 GLP-1 Consumer Opportunity Outlook dell'azienda.

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"Stiamo osservando che un cambiamento dell'appetito può generare un cambiamento più ampio nella relazione delle persone con il cibo, dalla quantità di cibo assunta dai consumatori al modo in cui scelgono, sperimentano e partecipano alle occasioni di consumo", ha dichiarato Harsch Koshti, direttore marketing regionale, IFF Taste per la regione Asia e aree limitrofe.

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