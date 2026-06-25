Klarna Group plc (NYSE: KLAR) desidera aggiornare gli investitori che il Tribunale dei Brevetti e del Mercato di Stoccolma, Svezia (Patent- och marknadsdomstolen) ha nuovamente rinviato la pubblicazione della sua sentenza nel caso di risarcimento danni in materia di antitrust avviato da PriceRunner, una controllata di Klarna, contro Google.

Il Tribunale ha rinviato la pubblicazione della sua sentenza dal 26 giugno 2026 al 1° luglio 2026 alle 13:00 CET. Come per le due notifiche precedenti del Tribunale, il rinvio è una decisione procedurale da parte del Tribunale e riguarda unicamente la tempistica della notifica della sentenza.

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