Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. ("Biocytogen", SSE: 688796; HKEX: 02315) oggi ha annunciato di aver vinto una sentenza civile di primo grado emessa dal Tribunale per la proprietà intellettuale di Shanghai. Il tribunale ha sentenziato che Biocytogen non ha violato i relativi diritti sui brevetti rivendicati dalla parte ricorrente, Harbour Antibodies BV ("Harbour"), e ha addebitato alla parte ricorrente le spese processuali.

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Court Clears Biocytogen’s RenNano® in Landmark Patent Dispute Against Harbour

La sentenza rappresenta un importante risultato di primo grado in questo contenzioso e conferma ulteriormente l'innovazione indipendente e la conformità alla normativa sulla proprietà intellettuale delle principali piattaforme tecnologiche di Biocytogen. Offre anche maggior chiarezza ai partner storici e potenziali che valutano la piattaforma RenNano®, rafforzando la fiducia nelle piattaforme tecnologiche dell'azienda e nelle sue capacità di innovazione a lungo termine.

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