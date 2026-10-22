Hitachi, Ltd. (TSE:6501, "Hitachi") ha annunciato la pubblicazione del suo rapporto sui risultati di un sondaggio sull'IA fisica, Beyond the Pilot: Industry’s Physical AI Progression (Oltre la fase pilota: il progresso dell'IA fisica nel settore industriale). L'azienda ha condotto il sondaggio tra più di 200 decisori a livello globale appartenenti a organizzazioni operanti in settori industriali di importanza fondamentale, come il settore energetico, manifatturiero, logistico e dei trasporti. Il rapporto esplora come le aziende oggi adottino l'IA in casi d'uso industriali, dove vedono il valore maggiore e cosa occorre per passare a implementazioni dell'IA fisica. I lettori otterranno informazioni pratiche su come accelerare l'adozione dell'IA migliorando al contempo la competitività, la produttività e le prestazioni aziendali a lungo termine.

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