Pubblicato oggi in Schizophrenia Bulletin , un trial randomizzato, controllato (RCT), primo nel suo genere, condotto da ricercatori all'Università della California, San Francisco (UCSF), e finanziato in parte dal National Institute of Mental Health (NIMH), contribuisce alla crescente letteratura sul potenziale beneficio di una dieta chetogenica per il trattamento di disturbi psicotici. Lo studio, che ha arruolato partecipanti affetti da disturbi dello spettro schizofrenico o bipolare-1, ha dimostrato rapidi miglioramenti metabolici con una dieta chetogenica rispetto a una dieta ordinaria durante un primo RCT in aperto della durata di un mese.

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First Randomized Controlled Trial Shows Promise of a Ketogenic Diet in Psychotic Disorders

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