Un nuovo studio condotto da GFT Technologies, azienda incentrata sull'intelligenza artificiale, specializzata nella trasformazione digitale globale, rivela che l'infrastruttura tradizionale è uno dei principali ostacoli al successo dell'AI aziendale, che ha obbligato la grande maggioranza dei responsabili tecnologici a rinunciare a iniziative che coinvolgono l'AI.

Il sondaggio di GFT, condotto da Wakefield Research tra 945 CIO e CTO in 19 Paesi presso aziende con fatturato annuale pari ad almeno 500 milioni di dollari (condotto dall'11 al 31 agosto 2026), rivela che la promessa dell'AI e i relativi rischi stanno accelerando di pari passo.

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