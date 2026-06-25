Un nuovo studio multinazionale avviato da MetLife rivela un “divario di fiducia”: mentre la maggior parte degli adulti si definisce resiliente, la loro fiducia crolla del 72% quando si trovano di fronte a difficoltà della vita reale.

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MetLife:

Peggy Fries Carlton

peggy.f.carlton@metlife.com





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