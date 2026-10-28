Stavros Kyris è entrato in Sisvel con l’incarico di guidare la costituzione di Sisvel Ventures, una nuova divisione con l’ampio mandato di esplorare opportunità al di fuori del core business di Sisvel.

In passato, Kyris ha ricoperto incarichi senior presso Nokia e dal 2019 fino all’inizio di quest'anno è stato Chief Strategy, Financial and Operating Officer di Nokia Technologies. In precedenza, Kyris ha ricoperto per 5 anni l'incarico di Chief of Staff dell'AD di Nokia, dopo aver lavorato nei settori dello sviluppo aziendale, della strategia e delle fusioni e acquisizioni (M&A) all’interno della società.

Sisvel Ventures avrà il compito di individuare e sviluppare iniziative basate sulla proprietà intellettuale (IP) che non rientrino nelle attività consolidate di Sisvel relative alla concessione di licenze per pool di brevetti essenziali agli standard tecnologici (Standard Essential Patents, SEP).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261026071614/it/

Media

Giulia Dini

Executive Head of Brand

Tel: +34 93 131 5570

giulia.dini@sisvel.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire