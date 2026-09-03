u-blox , leader globale di tecnologie di posizionamento e comunicazione a corto raggio per i mercati automobilistico, industriale e dei beni di consumo, l’ Istituto federale di metrologia METAS, responsabile della diffusione dell’ora ufficiale in Svizzera, e Switch , gestore della rete nazionale svizzera per la ricerca e l’istruzione, hanno annunciato oggi l’integrazione dell’infrastruttura svizzera di temporizzazione riferibile all’UTC nel test laboratory GNSS di u-blox, a Thalwil.

Tramite questa collaborazione, u-blox ottiene un accesso continuo a un riferimento temporale riferibile all’UTC attraverso una catena di tarature ininterrotta e documentata che assicura la piena riferibilità delle misurazioni. Il METAS realizza, mantiene e diffonde UTC(CH), il contributo ufficiale della Svizzera al tempo coordinato universale, mentre Switch fornisce la rete in fibra ottica attraverso la quale viene diffuso il segnale di temporizzazione per mezzo della tecnologia White Rabbit . Ciò consente una sincronizzazione temporale a livello di nanosecondo direttamente all’interno del laboratorio di u-blox, accelerando la validazione dei ricevitori di temporizzazione GNSS e rafforzando lo sviluppo dei prodotti per la distribuzione del tempo di nuova generazione.

Per le tecnologie di temporizzazione GNSS, le prestazioni dipendono fondamentalmente da una precisa sincronia, dalla stabilità della ripartizione temporale e dalla validazione rispetto a riferimenti UTC affidabili. Integrando direttamente il servizio di diffusione del tempo del METAS nell’infrastruttura del proprio laboratorio, u-blox è in grado di validare internamente e in tutta rapidità le nuove versioni di hardware e software per antenne GNSS per sincronizzazione e distribuzione dell’ora , senza dover ricorrere ripetutamente a strutture di metrologia esterne.

L’infrastruttura consente altresì di effettuare misurazioni della stabilità della ripartizione temporale a lungo termine per periodi prolungati, variabili da settimane a mesi, rispetto a una fonte di riferimento stabile e riferibile all’UTC, rafforzando in tal modo il flusso di lavoro relativo allo sviluppo e alla validazione dei prodotti di nuova generazione per la temporizzazione GNSS.

«I prodotti GNSS per la ripartizione temporale a elevate prestazioni dipendono da una validazione della temporizzazione rigorosa e riferibile durante il ciclo di sviluppo» ha dichiarato Samuli Pietilä, Responsabile della linea di produzione Management, Timing and Infrastructure presso u-blox. «Questa infrastruttura ci consente di validare e migliorare costantemente le prestazioni delle antenne GNSS per sincronizzazione e distribuzione del tempo direttamente nel nostro laboratorio, grazie al confronto con un riferimento temporale riferibile all’UTC.»

White Rabbit è una tecnologia di sincronizzazione basata su Ethernet originariamente sviluppata presso il CERN per infrastrutture scientifiche su larga scala e che richiedono estrema precisione in termini di temporizzazione. Questa tecnologia consente una precisione di sincronizzazione inferiore al nanosecondo su reti in fibra ottica e viene adottata sempre più spesso in contesti industriali e scientifici all’avanguardia.

Il METAS gestisce gli standard nazionali per la misurazione dell’ora in Svizzera e fornisce servizi di diffusione dell’ora con riferibilità a supporto della ricerca, delle infrastrutture e dell’innovazione industriale.

«Siamo felici che il nostro servizio di diffusione del tempo supporti u-blox» ha espresso Jacques Morel, Capolaboratorio del Laboratorio fotonica, tempo e frequenza del METAS. «Questa collaborazione dimostra come l’infrastruttura metrologica nazionale possa supportare applicazioni industriali avanzate che richiedono una sincronizzazione estremamente affidabile, precisione nella temporizzazione e una validazione rispetto a riferimenti temporali riferibili all’UTC.»

La collaborazione evidenzia inoltre la solidità dell’ecosistema delle tecnologie di precisione svizzere che integra competenze nazionali nel campo della metrologia, un’infrastruttura di temporizzazione ottica e avanzate tecnologie GNSS per sincronizzazione e distribuzione del tempo.

L’infrastruttura di temporizzazione è attualmente operativa presso il laboratorio GNSS di u-blox e supporterà le attività di sviluppo e validazione dei prodotti per la ripartizione temporale GNSS in corso.

Informazioni su u-blox

u-blox è un’azienda leader a livello mondiale nei mercati automobilistico, industriale e dei beni di consumo che promuove l’innovazione grazie a tecnologie all’avanguardia per il posizionamento e la comunicazione a corto raggio. Siamo pionieri nelle tecnologie ad alta precisione e forniamo soluzioni intelligenti e affidabili che consentono a persone, veicoli e macchinari di determinare con precisione la propria posizione e comunicare in modalità wireless. Con sede principale a Thalwil, in Svizzera, e uffici in Europa, Asia e Stati Uniti stiamo generando un impatto globale.

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Informazioni sul METAS

L’Istituto federale di metrologia METAS è il centro di competenza della Confederazione per tutte le questioni inerenti alla metrologia, agli strumenti di misurazione e ai metodi di misura.

Il METAS è l’istituto nazionale di metrologia. Come tale ha il compito di creare le premesse affinché in Svizzera si possa misurare con la precisione richiesta dalla ricerca, dall’economia e dalla società.

A proposito di Switch

Switch è il partner per la digitalizzazione delle università svizzere. In collaborazione con gli istituti di formazione, la fondazione sviluppa soluzioni digitali su misura per le esigenze specifiche della comunità accademica e di ricerca. Al centro di queste attività ci sono il rafforzamento della sicurezza informatica, l’uso universale delle identità digitali e sulle soluzioni di cloud sovrano. Sin dagli albori di Internet, la fondazione è anche responsabile della gestione e della protezione dei nomi di dominio .ch e .li. Switch si impegna per un Internet sicuro e stabile in Svizzera. L’organizzazione no-profit impiega circa 180 persone a Zurigo e Losanna.

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