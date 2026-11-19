Twilio (NYSE: TWLO), l'infrastruttura per il coinvolgimento dei clienti nell'era dell'intelligenza artificiale, ha avviato il suo SIGNAL World Tour London, annunciando che il Chelsea Football Club ha ridotto i tempi di lancio della campagna da 48 ore a meno di 15 minuti con Twilio Segment.

Realizzare un'unica visione della tifoseria globale

I tifosi del Chelsea di tutto il mondo interagiscono con la squadra nelle giornate di campionato, durante l'acquisto di biglietti, mediante la sua app mobile, l'e-commerce e altre esperienze digitali.

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Ina Perkins

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