TVS Motor Company (TVSM), leader globale nella produzione di veicoli a due e tre ruote, torna a EICMA a Milano questo novembre, a un anno dal debutto alla più grande esposizione al mondo dedicata alle due ruote. L’azienda presenterà i nuovi modelli per l’Europa in una conferenza stampa martedì 3 novembre alle 10:00 CET. Lo stand TVS si trova nel Padiglione 18, Stand I64.

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TVS Motor Company will present new models for Europe at a press conference on Tuesday, 3 November at 10:00 CET at EICMA this year.

EICMA 2025 ha segnato l’inizio del percorso di crescita europeo di TVS Motor. Da allora l’azienda si è concentrata sulla costruzione delle basi per un successo di lungo periodo, sviluppando la rete di concessionari, i servizi post-vendita e l’assistenza clienti nei mercati chiave.

In Italia, il suo primo mercato europeo, TVS collabora oggi con circa 100 concessionari. Da inizio anno a settembre le vendite al dettaglio in Italia sono cresciute del 110%, ben oltre la crescita complessiva del mercato, pari a circa il 10%, a conferma dell’ottima accoglienza del marchio da parte dei clienti.

Per espandersi ulteriormente in Europa, l’azienda sta costituendo proprie società di vendita nazionali: all’Italia seguiranno a breve Francia e Germania, dove apriranno presto concessionarie TVS. Nel resto d’Europa TVS conta già 18 concessionari in Spagna, 2 in Portogallo, 4 in Ungheria e 1 a Malta. Grecia e Serbia seguiranno entro la fine del 2026, la Romania entro marzo 2027.

“L’anno scorso a Milano abbiamo detto che con l’Europa facevamo sul serio. Un anno dopo possiamo mostrare che cosa significa questo impegno”, ha dichiarato Peyman Kargar, President International Business, TVS Motor Company, nominato Director e Chief Executive Officer con decorrenza dal 27 gennaio 2027 . “Abbiamo costruito solide basi in Italia, avviato una presenza diretta nei mercati chiave e rafforzato la vicinanza a concessionari e clienti. Quest’anno torniamo a EICMA per mostrare come la nostra gamma di prodotti, guidata dai valori di sempre di TVS Motor (innovazione, qualità e centralità del cliente), stia conquistando i motociclisti di tutta Europa.”

TVS Motor Company serve 68 milioni di clienti in oltre 90 Paesi. Le attività europee si avvalgono delle competenze di innovazione e design in India, a Bologna e nel Regno Unito.

Informazioni su TVS Motor Company

TVS Motor Company (BSE: 532343 e NSE: TVSMOTOR), parte di TVS VENU, è un produttore di veicoli a due e tre ruote affermato a livello globale, che promuove il progresso attraverso una mobilità sostenibile con quattro stabilimenti produttivi all’avanguardia in India e Indonesia. Forte di un’eredità di 100 anni fondata su fiducia, valore e passione per i clienti, l’azienda è orgogliosa di realizzare prodotti della massima qualità, riconosciuti a livello internazionale, grazie a processi innovativi e sostenibili. TVS Motor è l’unica azienda di veicoli a due ruote ad aver ottenuto il prestigioso Deming Prize. I nostri prodotti sono al vertice delle rispettive categorie nelle indagini J.D. Power IQS e APEAL. Per quattro anni consecutivi siamo stati classificati come azienda n. 1 nella J.D. Power Customer Service Satisfaction Survey. La società del gruppo Norton Motorcycles, con sede nel Regno Unito, è uno dei marchi motociclistici più emozionanti al mondo. TVS Motor Company si impegna a offrire la migliore esperienza cliente nei 90 Paesi in cui opera.

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