TVS Motor Company, terzo produttore mondiale di veicoli a due ruote, ha presentato oggi a EICMA 2026 a Milano quattro modelli pronti per la produzione, rafforzando il proprio impegno verso l’Europa come mercato strategico. La presentazione mette in evidenza prodotti sviluppati per i clienti europei, sostenuti da competenze di ingegneria dedicate, da una rete di vendita in espansione e dai punti di forza dell’ecosistema globale di TVS Motor in termini di produzione, tecnologia e sviluppo prodotto.

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I quattro modelli, TVS Orbiter, TVS M1-S, TVS X e TVS RTR 125, riflettono l’approccio di TVS Motor alle esigenze di mobilità in evoluzione dell’Europa, dagli spostamenti quotidiani in elettrico alla mobilità urbana premium fino alle moto sportive leggere. Insieme dimostrano la capacità dell’azienda di unire lo sviluppo di prodotti specifici per il mercato con competenze di ingegneria globali ed eccellenza produttiva.

L’Europa assume un ruolo sempre più importante nel business internazionale di TVS Motor, che continua a rafforzare la propria presenza nei mercati sviluppati. Forte di decenni di esperienza produttiva, di avanzate competenze tecnologiche e di una presenza ingegneristica internazionale in crescita, TVS Motor sta creando le basi per un successo sostenibile e di lungo periodo nella regione. Questa strategia riflette anche l’obiettivo dell’azienda di aumentare il contributo del business internazionale al fatturato complessivo, con il potenziale di raggiungere il 30% o più entro il 2030.

Peyman Kargar, President, International Business, TVS Motor Company, ha dichiarato: “L’Europa è un mercato importante per TVS Motor e una parte fondamentale dei nostri piani di crescita internazionale. Vediamo opportunità significative nella mobilità elettrica, nelle moto ad alte prestazioni e nella mobilità urbana premium. Il successo in questi mercati richiede più di un prodotto competitivo. Richiede una profonda comprensione delle esigenze dei clienti, una forte capacità di esecuzione a livello locale e una rete di distribuzione e assistenza solida. Nell’ultimo anno ci siamo concentrati sul rafforzamento della nostra presenza distributiva, sullo sviluppo delle competenze di vendita e assistenza dei nostri concessionari e sulla preparazione di una gamma adatta alle esigenze di guida europee. Mentre continuiamo a rafforzare la nostra presenza in Europa, il nostro obiettivo è ampliare l’accesso dei clienti al marchio TVS, approfondire il rapporto con loro e offrire prodotti che uniscano qualità, tecnologia ed esperienza cliente.”

Peyman Kargar, che vanta oltre trent’anni di esperienza manageriale internazionale nel settore automotive, è stato nominato Director e Chief Executive Officer di TVS Motor Company con decorrenza dal 27 gennaio 2027. Succederà a K. N. Radhakrishnan.

Europa: un mercato strategico per TVS Motor

L’approccio di TVS Motor all’Europa si basa su tre priorità: sviluppare prodotti in linea con le esigenze dei clienti locali e adatti alle condizioni di guida europee, costruire solide capacità di distribuzione e post-vendita, e valorizzare il proprio ecosistema internazionale di ingegneria e design per competere in mercati tecnologicamente avanzati.

L’azienda ha ampliato costantemente la propria rete di vendita, partendo dall’Italia ed estendendosi a Spagna e Portogallo, con ulteriori sviluppi previsti in Francia e Germania. La rete italiana conta oggi oltre 100 concessionari, sostenuti da un andamento delle vendite incoraggiante. Nell’ultimo anno le vendite in Italia sono cresciute del 110%, mentre altri 22 concessionari sono operativi tra Spagna e Portogallo.

Questa espansione riflette l’impegno di TVS Motor a costruire un business sostenibile che vada oltre i primi lanci di prodotto. L’azienda continua a investire nello sviluppo del mercato, nelle competenze dei concessionari e nell’assistenza post-vendita, per costruire solidi rapporti con i clienti e consolidare nel lungo periodo fiducia e considerazione del marchio in tutti i mercati europei.

Una gamma specifica per le esigenze di mobilità in evoluzione dell’Europa

I quattro modelli presentati a EICMA 2026 sono pensati per segmenti di clientela distinti. La gamma elettrica copre gli spostamenti quotidiani in città, una mobilità urbana più versatile e la mobilità connessa premium, mentre la TVS RTR 125 amplia l’offerta di moto sportive dell’azienda per i più giovani e per chi si avvicina per la prima volta alla moto.

L’esperienza di TVS Motor nella mobilità elettrica è la base di questa espansione. Con oltre un milione di scooter elettrici venduti nel mondo e investimenti superiori a 1 miliardo di dollari negli ecosistemi dei veicoli elettrici e delle batterie, l’azienda mette la propria esperienza nell’ingegneria dei veicoli elettrici, nell’integrazione software e nella produzione al servizio di prodotti sviluppati per i mercati internazionali.

TVS Orbiter: una mobilità elettrica quotidiana più accessibile

TVS Orbiter si propone come una soluzione di mobilità elettrica pratica per i pendolari urbani europei che cercano comodità, costi di gestione contenuti e la flessibilità necessaria per gli spostamenti di ogni giorno.

Progettato per l’ambiente cittadino, TVS Orbiter unisce dimensioni compatte e dotazioni funzionali adatte al pendolarismo, ai tragitti brevi e alle commissioni quotidiane. La posizione di guida eretta e il vano sottosella da 34 litri ne favoriscono l’uso quotidiano, mentre la batteria estraibile offre flessibilità a chi non dispone di un posto dedicato o di un’infrastruttura di ricarica.

La versione con specifiche europee offre due batterie, da 1,8 kWh e da 3,1 kWh, con un’autonomia WMTC prevista rispettivamente di 70 km e 105 km. La batteria si può ricaricare direttamente sullo scooter oppure estrarre e ricaricare con una normale presa domestica e l’apposita base di ricarica.

Con una velocità massima di 45 km/h, TVS Orbiter si colloca nella categoria europea L1e e si rivolge a chi privilegia una mobilità urbana accessibile, semplice ed efficiente.

TVS M1-S: la mobilità elettrica arriva nel segmento dei maxi-scooter

TVS M1-S risponde a un’esigenza diversa: quella di chi cerca il comfort, la praticità e la presenza su strada di un maxi-scooter, insieme ai vantaggi di una motorizzazione elettrica.

Pensato per i pendolari che si muovono tra città e periferia, l’M1-S offre un’esperienza di guida più appagante rispetto a un tradizionale scooter compatto da città. Design e ingegneria puntano su comfort, prestazioni e versatilità quotidiana, rendendolo interessante per chi valuta un’alternativa elettrica ai classici scooter di media cilindrata.

L’M1-S è alimentato da una batteria da 4,2 kWh ed eroga 12,5 kW di potenza di picco, per una velocità massima di 105 km/h. La batteria è posizionata in basso nella pedana per ottimizzare il baricentro e garantire una guida stabile e sicura.

La ricarica dal 10 all’80% richiede 75 minuti e il vano da 26 litri accoglie un casco integrale. La connettività LTE integrata offre funzioni connesse senza bisogno di uno smartphone abbinato.

Grazie a questa combinazione di praticità, prestazioni e connettività, l’M1-S estende la gamma elettrica di TVS Motor dagli spostamenti brevi a una categoria di mobilità urbana più versatile.

TVS X: prestazioni elettriche premium e tecnologia connessa

TVS X rappresenta il vertice premium e tecnologico della gamma europea di scooter elettrici dell’azienda. Pensato per chi apprezza prestazioni, connettività avanzata e un’ingegneria distintiva, TVS X unisce la tecnologia della motorizzazione elettrica, una guida dinamica e un’esperienza digitale integrata.

Collocato nella categoria europea A1, TVS X si rivolge a chi cerca un’alternativa elettrica alle moto e agli scooter urbani premium senza compromessi su prestazioni e tecnologia.

La versione europea è dotata di ruote da 14 pollici all’anteriore e al posteriore, telaio in alluminio e ABS a doppio canale. Il motore elettrico eroga 11,7 kW di potenza di picco, con un’accelerazione da 0 a 40 km/h in 2,5 secondi e una velocità massima di 110 km/h.

Il touchscreen panoramico da 10,2 pollici integra Android Auto e la navigazione con mappe complete, supportato dalla connettività LTE autonoma dello scooter.

TVS X esprime l’approccio dell’azienda alla mobilità elettrica premium, unendo ingegneria orientata alle prestazioni, funzioni basate sul software e un’esperienza cliente connessa.

TVS RTR 125: una nuova generazione alla scoperta delle moto sportive

Accanto ai tre scooter elettrici, la RTR 125 rafforza l’offerta di TVS Motor nel segmento europeo delle moto sportive leggere.

Sviluppata per i titolari di patente A1, la RTR 125 si rivolge ai motociclisti più giovani e a chi si avvicina alle moto sportive cercando una guida coinvolgente, unita alla praticità necessaria nell’uso quotidiano.

Il modello attinge all’esperienza di TVS Motor nell’ingegneria delle prestazioni e alla tradizione racing dell’azienda, che risale al 1982, e porta reattività, agilità e controllo nell’accessibile categoria delle 125 cc.

La TVS RTR 125 è anche la porta d’ingresso alla più ampia gamma di moto TVS Motor in Europa, che comprende RR 310, RTR 310, Ronin e RTX 300. Questa gamma permette all’azienda di accompagnare le diverse fasi del percorso motociclistico, da chi inizia con le moto sportive a chi cerca moto sport, roadster e adventure più evolute.

Anche la RTX 300, presentata a EICMA 2025, è in arrivo presso i concessionari europei, ampliando ulteriormente la presenza di TVS Motor nel segmento adventure touring.

Competenze di ingegneria globali al servizio dell’impegno internazionale

La presenza di TVS Motor in Europa si fonda su un ecosistema globale di ingegneria e produzione, in cui l’India svolge un ruolo centrale nello sviluppo prodotto, nell’ingegneria avanzata, nella produzione e nella qualità.

L’ecosistema di ingegneria dell’azienda riunisce competenze in India, a Singapore, nel Regno Unito e a Bologna. La creazione a Bologna del Global Centre of Excellence for Design and Engineering, a seguito dell’acquisizione di Engines Engineering S.p.A., ha ulteriormente rafforzato la capacità dell’azienda di sviluppare prodotti per mercati premium e tecnologicamente avanzati.

Questa rete di ingegneria internazionale consente a TVS Motor di unire lo sviluppo prodotto su larga scala a competenze specialistiche in design, motorizzazioni elettriche, tecnologie connesse e ingegneria delle prestazioni. Permette inoltre di integrare prima le esigenze dei clienti e dei mercati nel processo di sviluppo.

L’ampiezza della gamma globale di TVS Motor in mostra

I quattro modelli pronti per la produzione fanno parte dell’esposizione di 19 veicoli di TVS Motor a EICMA 2026, che riflette l’ampiezza della gamma nella mobilità elettrica, nelle moto per appassionati e nelle esperienze di guida premium.

L’esposizione comprende anche la prima mondiale della ’82 Series , una collezione di esemplari unici di RR 310, RTR 310, RTX 300 e Ronin, realizzati come omaggio alla tradizione racing dell’azienda.

La ’82 Series celebra il contributo di TVS Racing alla filosofia ingegneristica dell’azienda e il suo impegno a trasferire l’esperienza delle corse nei prodotti per i motociclisti di tutti i giorni.

TVS Motor comunicherà prezzi per i singoli mercati, specifiche definitive e date di disponibilità dei quattro modelli in prossimità dei rispettivi lanci europei.

Lo stand TVS Motor si trova nel Padiglione 18, Stand I64, presso Fiera Milano (Rho Fiera). EICMA 2026 è aperta al pubblico dal 5 all’8 novembre: TVS Orbiter, M1-S e TVS X saranno disponibili per i test ride nell’area dedicata.

Informazioni su TVS Motor Company

TVS Motor Company (BSE: 532343 e NSE: TVSMOTOR), parte di TVS VENU, è un produttore di veicoli a due e tre ruote affermato a livello globale, che promuove il progresso attraverso una mobilità sostenibile. Forte di un’eredità di 100 anni fondata su fiducia, valore e passione per i clienti, l’azienda è orgogliosa di realizzare prodotti della massima qualità, riconosciuti a livello internazionale, grazie a processi innovativi e sostenibili. TVS Motor è l’unica azienda di veicoli a due ruote ad aver ottenuto il prestigioso Deming Prize. I nostri prodotti sono al vertice delle rispettive categorie nelle indagini J.D. Power IQS e APEAL. Per quattro anni consecutivi siamo stati classificati come azienda n. 1 nella J.D. Power Customer Service Satisfaction Survey. La società del gruppo Norton Motorcycles, con sede nel Regno Unito, è uno dei marchi motociclistici più emozionanti al mondo. TVS Motor Company si impegna a offrire la migliore esperienza cliente nei 90 Paesi in cui opera.

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Contatti stampa

Kanika Mehta – International Business e corporate: Kanika.Mehta@tvsmotor.com

David Rogers – UE e corporate: David.Rogers@tvsmotor.com

Stefania Galli – mercati regionali UE: Stefania.Galli@tvsmotor.com

KS Harini – Corporate e India: ks.harini@tvsmotor.com







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