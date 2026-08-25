TVS Motor Company (TVSM), parte di TVS VENU, e noto produttore globale di veicoli a due e tre ruote, ha annunciato oggi la nomina di Marcel Driessen in qualità di Division Head – Europe , a partire dal 15 settembre 2026, al fine di rafforzare le sue operazioni commerciali internazionali e accelerare la crescita nei mercati chiave globali. Marcel sarà a capo della prossima fase di espansinoe per i marchi TVSM e Norton Motorcycles in una delle regioni più importanti dell'azienda dal punto di vista strategico.

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Marcel Driessen, Division Head – Europe, TVS Motor Company

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