Tula Technology, Inc. , azienda leader nell'efficienza della propulsione, nonché sviluppatore di Dynamic Motor Drive® (DMD), oggi ha annunciato di aver siglato un accordo per la concessione in licenza della proprietà intellettuale a un fornitore globale di primo livello nel settore automobilistico. L'accordo comprende l'intera gamma di prodotti E-drive.

L'accordo prevede la concessione in licenza non esclusiva al fornitore di primo livello del portafoglio DMD di Tula di brevetti che comprendono Stati Uniti, Europa e Asia. L'accordo segna la prima distribuzione commerciale di DMD della gamma completa di prodotti E-drive del fornitore.

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