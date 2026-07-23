Trulioo, una piattaforma globale di intelligence sul rischio, oggi ha annunciato che UBO Discovery Agent, l'ultimo livello della funzionalità UBO Discovery di Trulioo all'interno del suo flusso di lavoro di verifica che comprende rischio aziendale e Know Your Business (KYB).

L'intelligenza artificiale sta ridefinendo lo scenario delle frodi, rendendo più facile per i criminali nascondersi e più difficile per le aziende individuarli. Ciò complica ulteriormente l'impresa già di per sé difficile di verificare la titolarità effettiva di un'azienda.

Determinare l'identità del titolare effettivo di un'impresa è una sfida notevole per le aziende: la copertura dei registri delle imprese non è coerente tra Paesi e anche dove tali registri esistono, questi tipicamente contengono dati relativi ad azionisti e direttori di attività (piuttosto che informazioni sulle persone che effettivamente ne esercitano il controllo).

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