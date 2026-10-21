TRU Simulation + Training Inc. , un’impresa del gruppo Textron Inc. (NYSE:TXT) e società collegata di Textron Aviation Inc., oggi ha annunciato il lancio del simulatore di volo Veris Cessna Grand Caravan EX , espandendo la linea di prodotti Veris a supporto di una delle piattaforme aeronautiche più versatili e diffuse del settore. L’annuncio segna il primo dispositivo di addestramento configurato per il Caravan offerto nell’ambito del portafoglio TRU Simulation e ne rispecchia il continuo investimento nelle tecnologie di addestramento aeronautico immersivo.

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TRU Simulation introduces first Cessna Grand Caravan EX Flight Training Device on the Veris platform

TRU Simulation introduces first Cessna Grand Caravan EX Flight Training Device on the Veris platform

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