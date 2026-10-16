TreviPay , un partner globale per le infrastrutture dei pagamenti B2B, oggi ha annunciato di essere stata nominata un Leader in due valutazioni di 2026 IDC MarketScape: IDC MarketScape: Valutazione dei fornitori a livello mondiale per il 2026 relativa alle applicazioni di automazione della contabilità clienti basate sull'intelligenza artificiale per le imprese e IDC MarketScape: Valutazione dei fornitori a livello mondiale per il 2026 relativa alle applicazioni di pagamento integrate nei flussi di lavoro della contabilità clienti .

Il riconoscimento giunge in un momento in cui i team finanziari aziendali guardano oltre l'automazione delle singole attività riguardanti la contabilità clienti, orientandosi verso il coordinamento delle decisioni e delle azioni che guidano la crescita e migliorano il flusso di cassa. Riteniamo che queste valutazioni riflettano un mercato in cui l'esecuzione dei pagamenti, l'applicazione dei pagamenti, il credito, i recuperi crediti e l'esperienza del cliente assumono valore quando operano in sinergia in un unico sistema integrato.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261015039559/it/

CONTATTI PER I MEDIA:

Alexa Stegeman

The Fletcher Group

647.465.4141

alexa@fletchergroupllc.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire