TreviPay , un partner specializzato in infrastrutture di pagamenti B2B, oggi ha annunciato una collaborazione con Dynatos per ampliare le capacità di e-invoicing per i clienti TreviPay che operano in Europa e negli altri mercati. Grazie a questa collaborazione, la proposta di Dynatos Routty Cloud fornirà tecnologia integrata di e-invoicing e supporto alla conformità, aiutando i clienti di TreviPay a scambiare fatture in vari formati, reti e requisiti dei vari Paesi in Europa e in altri mercati globali.

I requisiti di e-invoicing continuano a espandersi in tutta Europa e altri mercati globali, aggiungendo complessità per le imprese che gestiscono fatture in più di 60 Paesi con mandati annunciati o già stabiliti.

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