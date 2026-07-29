EPCM.expert S.r.l., azienda italiana fondata dai fratelli Mirko e Loris Dalle Nogare e produttrice del brand 3YO Technology®, annuncia oggi l'ottenimento della registrazione NSF H1 per tre tecnologie industriali: 3YO®TS, 3YO®WG e 3YO®ZERO.

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La registrazione NSF H1 attesta l'idoneità dei tre prodotti per impieghi nei quali può verificarsi un contatto accidentale con alimenti, ampliandone le possibilità di impiego nei settori industriali caratterizzati dai più elevati requisiti di sicurezza alimentare e conformità normativa.

Le registrazioni ufficiali sono pubblicamente verificabili nel database NSF:

3YO®TS — NSF H1 registered

3YO®WG — NSF H1 registered

3YO®ZERO — NSF H1 registered

Riconoscimenti internazionali e una presenza globale

Il percorso di 3YO Technology® è stato riconosciuto in due importanti contesti internazionali. Nel novembre 2024, in occasione di EuroBLECH in Germania, EPCM.expert si è classificata al secondo posto nell'EuroBLECH Award con 3YO®TS e 3YO®GUN. Nel luglio 2026, 3YO®WG ha ottenuto il secondo posto allo SVS Welding Award, organizzato dall'Associazione Svizzera della Saldatura (SVS), che ha successivamente dedicato una pubblicazione ufficiale al progetto, evidenziandone il contributo all'innovazione, alla sostenibilità e ai processi industriali.

A questi riconoscimenti si affiancano verifiche indipendenti, tra cui la certificazione Ready Biodegradable, una distribuzione internazionale sviluppata attraverso partner industriali presenti su più continenti, comprese società quotate in borsa, oltre a tecnologie proprietarie tutelate da domande di brevetto depositate e marchi registrati.

Tecnologie e ambiti di impiego

Le tre tecnologie certificate coprono applicazioni trasversali nell'industria manifatturiera:

3YO®TS: tecnologia per la protezione e la manutenzione dei tavoli di taglio laser, già distribuita a livello internazionale.

3YO®WG: tecnologia multifunzione per saldatura, manutenzione e lubrificazione industriale, progettata per semplificare i processi e ridurre il numero di prodotti impiegati.

3YO®ZERO: tecnologia multifunzione per lubrificazione, protezione e manutenzione industriale, sviluppata per applicazioni automatiche o manuali.

Le tre registrazioni NSF H1 ampliano la presenza di 3YO Technology® nei settori food & beverage processing, packaging, farmaceutico e in altri contesti produttivi nei quali la sicurezza alimentare rappresenta un requisito tecnico, operativo o contrattuale.

Dichiarazioni

"Questo risultato non rappresenta un punto di arrivo, ma un ulteriore passo nel percorso che abbiamo davanti. Parallelamente prende il via il lancio commerciale di tre nuove tecnologie 3YO®: 3YO®WOOW, 3YO®HERA e 3YO®METALSKIN, sviluppate con un obiettivo semplice: rendere il lavoro industriale più sicuro, più piacevole e sempre più libero da pittogrammi di pericolo. Se riusciremo a contribuire, anche solo in parte, a rendere le officine un luogo migliore in cui lavorare, allora potremo dire di aver dato un contributo concreto allo sviluppo di un’industria migliore."

— Loris Dalle Nogare, CEO e Fondatore, EPCM.expert S.r.l.

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