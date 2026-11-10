Transition Industries annuncia la scelta di Technip Energies come partner di Project Management Consultancy (PMC, consulenza relativa alla gestione di progetti) per il progetto Pacifico Mexinol, situato a Sinaloa, Messico, che si prevede diventerà l'impianto di produzione chimica a bassissime emissioni di carbonio più grande al mondo.

Una volta operativo, l'impianto produrrà ogni anno circa 350.000 tonnellate di metanolo RFNBO (Renewable Fuel of Non-Biological Origin, carburante rinnovabile di origine non biologica) e 1,8 milioni di tonnellate di metanolo a bassissime emissioni di carbonio a partire dal gas naturale con la cattura di carbonio, aiutando a soddisfare la crescente domanda globale grazie a un modello produttivo a emissioni di carbonio ridotte.

“Siamo lieti che Technip Energies sia entrata a far parte del team del progetto e porterà le proprie competenze globali di gestione del progetto al nostro storico progetto di sviluppo industriale in Messico.

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