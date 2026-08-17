Trading Central SA (" Trading Central ") annuncia il lancio di uno European Quant ETF UCITS in collaborazione con HANetf Asset Management, una delle principal piattaforme white-label leader in Europa per ETF UCITS ed ETC.

Il seguente ETF è ora scambiato sulle borse Euronext Paris (idoneo per PEA), Milano, Dublino e Börse Frankfurt, e arriverà presto su ulteriori borse europee e in altre valute oltre all'Euro.

ETF azionario UCITS Trading Central Quant Europe 50

J.P. Morgan funge da amministratore e depositario, mentre GTX funge da operatore di mercato in queste borse.

Questo lancio dimostra l'espansione continua di Trading Central in prodotti di investimento, a sostegno di clienti retail che gestiscono autonomamente i propri prodotti con le sue ricerche e i suoi dati finanziari proprietari premiati.

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