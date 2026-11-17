European Technology Group (ETG), una piattaforma europea GovTech orientata al lungo termine, dà il benvenuto nella propria famiglia a Tractivity, un fornitore leader di software per la gestione delle relazioni con gli stakeholder in Europa.

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Tractivity Joins European Technology Group to Strengthen Stakeholder Engagement Across Europe

La transazione segna la prossima fase dello sviluppo di Tractivity dopo un periodo di crescita sostenuta. L'azienda si rivolge a più di 100 organizzazioni nei settori di energia, servizi pubblici, assistenza sanitaria, governo centrale e locale, autorità di regolamentazione e trasporti in Europa.

Come parte di ETG, Tractivity svilupperà il proprio brand già affermato, rafforzando la fiducia dei propri clienti di lunga data e con una chiara attenzione ai prodotti. ETG aggiunge risorse e know-how per accelerare lo sviluppo dei prodotti e per investire in capacità IA che rendono più efficiente il coinvolgimento degli stakeholder.

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European Technology Group, Ufficio stampa, info@etg.org





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