IQM Quantum Computers, un leader globale nei computer quantistici a superconduttori, oggi ha annunciato che TOYO Corporation ha acquistato un secondo computer quantistico full-stack, IQM Spark.

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TOYO Corporation opens its quantum computers to Japan's ecosystem

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