Torq, il leader consolidato di operazioni di sicurezza agentica, oggi ha introdotto Torq SOC Brain™, un nuovo livello della Torq AI SOC Platform che apprende continuamente dalle indagini storiche, dalle decisioni degli analisti e dalle operazioni di sicurezza specifiche per organizzazione per creare una AI SOC uniforme e ad autoapprendimento. Mentre la maggior parte dei sistemi investigativi autonomi dichiara di applicare l'autoapprendimento, in realtà sono sistemi basati sulla memoria: si limitano semplicemente a richiamare casi passati e a trasmetterli a un modello linguistico al momento di prendere decisioni.

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