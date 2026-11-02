Topcon Positioning Systems annuncia che Topcon Positioning Group in Italia ha siglato un accordo di sponsorizzazione scientifica con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (SABAP), ufficio del Ministero della Cultura, per supportare la documentazione, il monitoraggio e la valorizzazione del sito della Basilica di Vitruvio recentemente scoperto a Fano.

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Andrea Pessina (a sinistra) della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (SABAP) e Ivan Di Federico (a destra) di Topcon durante la firma dell’accordo di sponsorizzazione scientifica tra Topcon Positioning Group in Italia e SABAP, ufficio del Ministero della Cultura. L’accordo supporta la documentazione, il monitoraggio in tempo reale e la valorizzazione del sito della Basilica di Vitruvio recentemente scoperto a Fano. Nell’immagine è mostrato un modello 3D della colonna di Vitruvio.

La sponsorizzazione ha due obiettivi: supportare la Soprintendenza nelle attività di rilievo e acquisizione dati presso il sito di scavo e consentire lo sviluppo di un digital twin a supporto di ulteriori attività di ricerca e di nuove modalità di presentazione e interpretazione del sito.

Le tecnologie Topcon, tra cui rilievi laser scanner 3D, integrazioni topografiche GNSS, nuovi sistemi Slam e mobile mapping, georadar (ground-penetrating radar) e software per flussi di lavoro digitali, saranno impiegate nel progetto insieme ad attività di formazione e coordinamento scientifico.

Ivan Di Federico, Presidente e CEO di Topcon Positioning Systems, Inc., ha dichiarato: “Siamo entusiasti di supportare la SABAP del Ministero della Cultura italiano mettendo a disposizione tecnologie geospaziali che contribuiranno alla conservazione e alla documentazione della Basilica di Vitruvio. La scoperta di questo sito di 2.000 anni, associato a una figura di straordinaria importanza storica come Vitruvio, è davvero significativa. Grazie alle nostre tecnologie geospaziali e di capture reality, verrà realizzato un digital twin che supporterà la ricerca, la conservazione e il coinvolgimento del pubblico, generando un valore duraturo per l’archeologia, il mondo accademico e il patrimonio culturale.”

Andrea Pessina, Soprintendente SABAP per Ancona e Pesaro-Urbino, ha dichiarato: “Siamo lieti di poter contare sul supporto tecnologico di Topcon per questa importante iniziativa. Le avanzate tecnologie di rilievo e digitalizzazione miglioreranno la nostra capacità di studiare, conservare e condividere questa straordinaria scoperta archeologica con la comunità scientifica e con il pubblico.”

Ulteriori informazioni su Topcon sono disponibili su topconpositioning.com .

INFORMAZIONI SU TOPCON POSITIONING SYSTEMS

Topcon Positioning Systems è un’azienda innovativa focalizzata nello sviluppo di tecnologie di precisione e soluzioni di workflow per i mercati globali delle costruzioni, della geomatica e dell’agricoltura. Topcon Positioning Systems ( topconpositioning.com ) ha sede a Livermore, California, USA. La sede centrale europea si trova a Zoetermeer, nei Paesi Bassi. La società madre, Topcon Corporation (topcon.com), fondata nel 1932, ha sede a Tokyo, Giappone.

INFORMAZIONI SULLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO-URBINO

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro-Urbino è un ufficio territoriale del Ministero della Cultura responsabile della tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico, architettonico, artistico e paesaggistico delle province di Ancona e Pesaro-Urbino. Maggiori informazioni sono disponibili su sabapancona.cultura.gov.it.

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Topcon Positioning Systems

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