Toluna, azienda leader globale nelle analisi di mercato e nella tecnologia delle ricerche di mercato, oggi annuncia la nomina di Amy Fenton ad Amministratore delegato, a partire dal 15 ottobre 2026. Amy Fenton subentra a Frédéric Charles Petit, che ha fondato Toluna e ha guidato l'azienda per 25 anni.

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Amy Fenton appointed as new Chief Executive Officer, Toluna

La nomina conclude il processo della successione strutturata annunciata l'8 ottobre 2026, guidata dal CdA in stretta consultazione con il Sig. Petit e con il sostegno di una delle principali società di ricerca di personale dirigente.

Amy Fenton apporta oltre 30 anni di esperienza dirigenziale nel settore delle informazioni e delle analisi. Entra in Toluna da MarketCast, di cui è stata AD e un membro del CdA dopo aver diretto le attività, le ricerche di mercato e le analisi della società. Prima di MarketCast, Fenton è stata Direttore dei clienti per il Nord America presso Kantar e Direttore dei clienti e Direttore del marketing per il Nord America presso Ipsos. In precedenza, Fenton ha maturato 25 anni di esperienza presso Nielsen, ricoprendo incarichi di leadership globale e regionale in Nord America, Europa e America Latina, dopo aver iniziato la carriera presso Procter & Gamble.

“Il Consiglio di Amministrazione si è impegnato a individuare un leader che unisse conoscenze approfondite nel settore delle analisi di mercato e dei suoi clienti con esperienza pratica di trasformare un'attività di ricerca attraverso la tecnologia e l'AI, e Amy è proprio quel tipo di leader”, ha dichiarato Bruce Haymes, Presidente di Toluna. “Amy entra in un'azienda dotata di una solida piattaforma, un team di talento e una chiara strategia, e ha tutta la fiducia del CdA per guidare Toluna nella sua prossima fase di crescita”.

“Sono entusiasta di entrare a far parte di Toluna in un momento così importante per il settore”, ha affermato la Sig.ra Fenton. “Toluna unisce già una comunità globale di milioni di consumatori, una piattaforma tecnologica che guida informazioni attuabili su vasta scala e un'AI al lavoro su entrambe. Questa combinazione mette Toluna in una posizione vantaggiosa per guidare i clienti in processi decisionali più rapidi e intelligenti. Da ora in poi acceleriamo il ritmo, sfruttando l'intuito umano e l'AI per fornire un'intelligenza predittiva che dia ai clienti la sicurezza necessaria per prendere decisioni in tempo reale. Frédéric e il team hanno creato basi eccezionali nel corso di 25 anni. La mia priorità assoluta è dedicare tempo ai nostri clienti e al nostro team di livello mondiale per comprendere quali siano le decisioni più importanti per i clienti e rendere Toluna indispensabile per loro. Sono grata al CdA per la fiducia accordatami e a Frédéric per la sua collaborazione durante il passaggio dell'incarico”.

“Quando ho detto che questo era il momento giusto per rinnovare la leadership, speravo di trovare una leader come Amy”, ha dichiarato il Sig. Petit. “Con oltre 30 anni maturati nel nostro settore, vicino ai suoi clienti, Amy capisce cosa rende Toluna diversa dalle altre aziende. Sono impaziente di supportare Amy e il team in qualità di membro del CdA, consulente e azionista”.

Il Sig. Petit e la Sig.ra Fenton hanno collaborato a una procedura ben definita di passaggio degli incarichi per garantire che la strategia di Toluna, gli impegni nei confronti dei clienti e le operazioni quotidiane continuassero senza interruzioni.

Informazioni su Amy Fenton

Amy Fenton ha al suo attivo oltre 30 anni di esperienza nelle ricerche di mercato e nelle analisi. Prima di entrare in Toluna, è stata AD e membro del CdA di MarketCast, seguendo incarichi di Direttore delle operazioni e delle analisi e Direttore delle ricerche di mercato e delle analisi. In precedenza, è stata Direttore dei clienti per il Nord America presso Kantar e Direttore dei clienti e Direttore del marketing per il Nord America presso Ipsos e ha maturato 25 anni di esperienza presso Nielsen, ricoprendo incarichi di SVP, Global Corporate Buy Strategy; AD, Global Unilever Business; e SVP, BASES e Custom Research, Nord America. Dal 2021 è membro del Consiglio di Amministrazione della Advertising Research Foundation (ARF). Amy Fenton è in possesso di una BSBA in Marketing conseguita presso Xavier University e una laurea in Strategia ottenuta presso la Harvard Business School Executive Education.

Informazioni su Toluna

Toluna è una società leader globale nelle analisi di mercato che fornisce ai marchi informazioni affidabili per restare un passo avanti, offrendo analisi alla velocità richiesta dai brand senza compromettere la fiducia richiesta dalle loro decisioni. Da vent'anni, Toluna aiuta le organizzazioni di ogni dimensione ad aumentare il proprio impatto grazie a vaste competenze nell'ambito della ricerca e della tecnologia avanzata.

Il pannello dei consumatori di Toluna, forte di 80 milioni di persone, ora si è arricchito di un panello interamente artificiale, estendendo la sua presenza a fasce di pubblico e domande oltre alla portata di metodi tradizionali e offrendo analisi illimitate. Un leader nella ricerca guidata dall'AI con una presenza coerente tra i fornitori più innovativi di GRIT, Toluna serve clienti in più di 75 mercati ed è riconosciuta in tutto il mondo sia per la qualità che per la rapidità delle sue ricerche.

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Scott Axcell

Direttore del Marketing

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