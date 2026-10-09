Toluna, un leader globale nelle analisi dei consumatori e nella tecnologia delle ricerche di mercato, oggi annuncia una cambio ai vertici previsto. Dopo 25 anni alla guida della società che ha fondato, Frédéric Charles Petit, Fondatore e Amministratore delegato, intende passare a un altro ruolo a seguito della nomina del suo successore, nell'ambito di un processo di successione attentamente pianificato, progettato per garantire la continuità per i clienti, i dipendenti e i partner.

Dopo la transizione, Petit manterrà l'incarico nel CdA di Toluna, continuerà ad essere un azionista di rilievo e assumerà un ruolo strategico di consulenza su base continuativa, per le aree centrali alla prossima fase di crescita di Toluna.

Il CdA, in stretta collaborazione con Petit, ha avviato un processo di successione strutturato, un piano di transizione completo per la cessione dell'incarico preparato con Petit per garantire ai clienti, ai dipendenti e ai partner dell'azienda la continuità delle operazioni. Il CdA prevede di confermare a breve la nomina del prossimo AD dell'azienda.

Il Sig. Petit fondava Toluna 25 anni fa, trasformandola in un'organizzazione globale al servizio di molti dei marchi e delle agenzie di ricerca più importanti al mondo. Sotto la sua guida, Toluna è stata la prima azienda a integrare pannelli di consumatori online e tecnologia di ricerca, e più recentemente ha posizionato la società all'avanguardia nel settore delle analisi basate sull'intelligenza artificiale.

"Fondare e sviluppare Toluna negli ultimi 25 anni è stato il privilegio della mia vita professionale", ha dichiarato Petit. "Oggi la società si trova su basi solide, con personale eccezionale, una chiara strategia e una piattaforma tecnologica sviluppata per la prossima era delle analisi basate sull'AI. Dopo un quarto di secolo alla direzione, questo è il momento giusto per passare a una nuova leadership. Sono lieto di continuare a contribuire al viaggio di Toluna in qualità di membro del suo CdA, di consulente del CdA e del team dirigente e come azionista".

"Per conto del CdA, desidero ringraziare Frédéric per la sua visione, la sua energia e il suo straordinario impegno dimostrato in Toluna negli ultimi 25 anni", ha dichiarato Bruce Haymes, Presidente di Toluna. "Ha creato questa società da un'idea, trasformandola in un leader globale, e la lascia con una forte piattaforma, un team di talento e una chiara strategia per il futuro. Sosteniamo pienamente la visione di Frédéric che questo è il momento giusto per avviare una transizione attentamente pianificata e siamo lieti che la società continui a trarre vantaggio dal suo contributo come membro del CdA, consulente permanente e azionista, ruoli nei quali la sua consulenza continuerà ad essere preziosa".

La strategia, gli impegni dei clienti e le attività giornaliere di Toluna continueranno senza interruzioni durante il periodo di transizione e oltre, con l'impegno continuo di Petit in qualità di membro del CdA e di consulente a sostegno del team dirigente mentre realizza la strategia di crescita della società e porta avanti la posizione di Toluna come leader nelle analisi dei consumatori basate sulla tecnologia e potenziate dall'intelligenza artificiale.

Informazioni su Toluna

Toluna è una società leader globale nelle analisi di mercato che fornisce ai marchi informazioni affidabili per restare un passo avanti, offrendo analisi alla velocità richiesta dai brand senza compromettere la fiducia richiesta dalle loro decisioni. Da vent'anni, Toluna aiuta le organizzazioni di ogni dimensione ad aumentare il proprio impatto grazie a vaste competenze nell'ambito della ricerca e della tecnologia avanzata.

Il pannello dei consumatori di Toluna, forte di 80 milioni di persone, ora si è arricchito di un panello interamente artificiale, estendendo la sua presenza a fasce di pubblico e domande oltre alla portata di metodi tradizionali e offrendo analisi illimitate. Un leader nella ricerca guidata dall'AI con una presenza coerente tra i fornitori più innovativi di GRIT, Toluna serve clienti in più di 75 mercati ed è riconosciuta in tutto il mondo sia per la qualità che per la rapidità delle sue ricerche.

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Contatto per i media

Scott Axcell

Direttore del marketing

scott.axcell@toluna.com





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