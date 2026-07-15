Thredd , la piattaforma di elaborazione delle emissioni basata sull'intelligenza artificiale, oggi ha annunciato la sua adesione al programma Visa Agentic Ready , permettendo agli emittenti di tutta Europa di partecipare a pagamenti avviati da agenti senza ricostruire la loro infrastruttura dei pagamenti. La piattaforma di pagamento per consumatori Zilch sarà tra i primi emittenti sulla piattaforma a consentire pagamenti avviati da agenti per i suoi titolari di carta.

In qualità di elaboratore e facilitatore Thredd opera a livello di fiducia dell'ecosistema di pagamenti. Aderendo al programma, Thredd è pronta a supportare Visa e i suoi clienti mentre il mercato passa al commercio agentico.

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Simeon Lando

Direttore del marketing

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