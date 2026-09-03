La storia di Moncler e New York nasce dall’incontro della neve con i grattacieli e le strade della città. Quello che avrebbe potuto essere solo un istante pronto a svanire è diventato qualcosa di più, un legame fatto di episodi e momenti irripetibili destinati a lasciare il segno. Oggi, a distanza di decenni, è arrivato il momento di raccontare questa storia.

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NEW YORK IN MONCLER MIDTOWN MOUNTAINS

Attraverso una delle più grandi mostre a cielo aperto che la città abbia mai ospitato, New York in Moncler racconta i momenti che hanno segnato la storia tra il brand e la città. Dal 9 al 13 settembre, gli spazi urbani si trasformano in una scenografica retrospettiva, dove ogni installazione celebra un capitolo di questa lunga relazione.

New York in Moncler è una dichiarazione d’amore rivolta alla città. Una serie di fotografie ripercorre oltre vent'anni di momenti condivisi, collaborazione e scambio culturale. L’intera città diventa il palcoscenico di questo omaggio, che culmina all'interno della Vanderbilt Hall del Grand Central Terminal.

Le immagini della retrospettiva raccontano i momenti che hanno definito l’evoluzione del brand e contribuito a definirne il linguaggio creativo di oggi: con un design di ispirazione alpina, inteso non solo come abbigliamento tecnico da montagna, ma come simbolo metropolitano globale di stile, protezione e connessione umana.

Questi ricordi vengono ulteriormente celebrati in un corto, pubblicato oggi, 3 settembre, che rievoca la storia d’amore tra Moncler e New York attraverso i momenti speciali che, nel tempo, ne hanno plasmato il legame. A prestare la propria voce a questa storia è l’iconica newyorkese e friend of the house Alicia Keys, che accompagna con passione il manifesto dedicato al rapporto duraturo tra Moncler e la città, sulle note della sua nuova musica inedita.

New York è diventata una musa per Moncler: diventando una piattaforma per la creatività e dare vita a esperienze culturali condivise. Una città dove il brand ha dimostrato che la moda può offrire tecnicità e performance.

Un nuovo capitolo di questa storia sta per avere inizio.

A pochi passi da Grand Central, sulla Fifth Avenue, Moncler aprirà il più grande flagship store mai realizzato dal brand. Questo nuovo spazio rappresenta l'ultimo traguardo di un percorso, l’ultima espressione del legame tra il brand e la città, un luogo in cui il sogno newyorkese di Moncler continua a prendere vita, oggi e nei decenni a venire.

Dal 9 al 13 settembre, New York in Moncler sarà presente nella Vanderbilt Hall di Grand Central e in diversi punti di New York. Tra i momenti raccontati nella retrospettiva:

A Hudson Hike

Chelsea Piers, 2010

L’avventura di Moncler a New York è iniziata ai Chelsea Piers, con la trasformazione dell'iconica location sul lungofiume in una montagna urbana, dove 100 modelli e modelle in Moncler Grenoble hanno scalato un'imponente struttura scenografica, regalando uno dei momenti più spettacolari e immersivi della Fashion Week.

A Grand Groove

Grand Central Terminal, 2011

L’atrio principale di Grand Central si è trasformato in una sorprendente passerella per la sfilata di Moncler Grenoble Autunno/Inverno durante la New York Fashion Week. 140 ballerini hanno indossato capi tecnici d’ispirazione alpina, catturando l’attenzione dei viaggiatori con una performance perfettamente sincronizzata.

A Central Skate

Central Park, 2012

Pattinatori professionisti, vestiti di rosso, bianco e blu, si sono esibiti sulla pista Wollman Rink di Central Park per un grande spettacolo sul ghiaccio in occasione dell’evento dedicato a Moncler Grenoble durante la Fashion Week, accompagnati da un’orchestra composta da musicisti newyorkesi.

A Gotham Forest

Gotham Hall, 2013

Moncler Grenoble ha trasformato la Gotham Hall di New York in un'installazione immersiva, portando nel cuore di Manhattan l'atmosfera outdoor con la “Inner Forest”, una composizione su più livelli animata da circa 370 modelli vestiti di verde.

A Ballroom Ballad

Hammerstein Ballroom, 2014

L’iconico tempio della musica di New York si è trasformato in una monumentale macchina performativa, fondendo la tradizione vocale alpina con una coreografia sapientemente orchestrata per la sfilata Moncler Grenoble Fall/Winter. Sessanta coristi, disposti su una struttura articolata su più livelli, hanno creato uno scenario vivente per l’installazione Pendulum Choir degli artisti svizzeri André e Michel Décosterd, eseguita su piattaforme idrauliche.

Midtown Mountains

Chrysler Building, 2014

Per la campagna Autunno/Inverno di Moncler Collection, Annie Leibovitz ha ritratto il modello Simon Howell in cima all'iconico Chrysler Building. L'immagine mette in dialogo due mondi apparentemente lontani, la montagna e lo skyline di New York, sottolineando la versatilità del piumino Moncler, capace di adattarsi a contesti diversi e attraversare trend e stagioni.

Art For Love

New York Public Library, 2015

Il progetto Art For Love di Moncler, un’iniziativa sviluppata a sostegno dell’amfAR, è stato presentato alla New York Public Library durante la Fashion Week. Curato da Fabien Baron, il progetto ha coinvolto 32 fotografi per rivisitare l'iconico piumino Maya di Moncler, trasformandolo in una tela creativa su cui si incontrano moda, fotografia e filantropia.

Immagine 1: Con Studiocat , la fotografa americana Brigitte Lacombe ha scelto un protagonista inaspettato, trasformando l’iconico piumino in un rifugio protettivo e in un elemento scenografico, dando vita a un’interpretazione ironica e ricca di carattere della silhouette più iconica di Moncler.

Immagine 2: In a Surrealist Portrait with Flowers , Camilla Åkrans ha ritratto la modella svedese Moa Åberg avvolta da una rigogliosa composizione floreale, nella quale il piumino Maya diventa parte di un'immagine dal carattere onirico. Nota per i suoi ritratti intensamente espressivi e per l'uso evocativo degli elementi naturali, Åkrans trasforma un capo funzionale in una visione poetica, fedele al suo inconfondibile linguaggio visivo, fatto di femminilità, romanticismo e natura.

All Together

Lincoln Center, 2016

La storica presentazione Moncler Grenoble Autunno/Inverno alla New York Fashion Week, andata in scena in una delle serate più gelide e ventose, con temperature artiche, ha reso la piazza ghiacciata un palcoscenico a cielo aperto, dove 80 performer hanno sfilato all’unisono nel freddo estremo - proprio il tipo di condizioni climatiche per cui è pensata Moncler Grenoble.

Brooklyn's Spike

Spike Lee, 2017

nuova Figura chiave del cinema newyorkese e colto osservatore della contemporaneità, Spike Lee ha preso parte come ospite speciale alla presentazione Moncler Grenoble durante la New York Fashion Week del 2017, all’Hammerstein Ballroom.

People And Places

Vogue, 2017

Nel 2017, Vogue ha ritratto eleganti personalità newyorkesi nei loro quartieri, mettendone in luce l’individualità sullo sfondo delle suggestive strade della città. Attraverso una selezione eclettica di volti, l’editoriale ha celebrato la versatilità e il fascino disinvolto degli iconici piumini Moncler, proposti in tonalità vivaci e finiture distintive.

Winter Runway

Sarah Jessica Parker, 2023

Nato dalla collaborazione con Pierpaolo Piccioli per Moncler Genius nel 2019, questo capo d’ispirazione couture ha conquistato una risonanza culturale nel 2023. Indossato da Sarah Jessica Parker, il design di Piccioli è passato da esercizio di stile per la passerella a simbolo della cultura pop dell’inverno newyorkese.

A State of Mind

Alicia Keys, 2023

La collezione Moncler x Alicia Keys, ideata insieme alla cantautrice e icona culturale, rivisita i ricordi personali della New York degli anni ’90, ispirandosi alle infinite possibilità che la città offre. Attraverso silhouette oversize, materiali tecnici e colori audaci - tra cui il viola, colore signature della stessa Keys – la collezione richiama l’energia sportiva e magnetica delle strade in cui l’artista è cresciuta.

SoHo Style

Penn Badgley, 2025

Ambientata nelle storiche vie di SoHo, la campagna Moncler Collection Primavera 2025 ha visto protagonista l’acclamato attore e newyorkese Penn Badgley, interprete del lifestyle metropolitano, disinvolto e sofisticato.

The Red Carpet

Vittoria Ceretti, 2025

Moncler ha debuttato su uno dei palcoscenici più prestigiosi del mondo accanto a Edward Enninful, l’iconico editor, stylist e voce influente nel panorama culturale contemporaneo. In sintonia con il tema della serata, Superfine: Tailoring Black Style , la supermodel Vittoria Ceretti ha indossato un mini abito sartoriale in lana gessata blu navy, modellato su una silhouette a corsetto con uno strascico spettacolare. Uno scenografico mantello, arricchito da un ampio cappuccio, ha completato il look.

Sun in the City

Fei Fei Sun, 2025

La modella Fei Fei Sun, newyorkese d’adozione, indossa un look Moncler x EE72 by Edward Enninful, collezione d’esordio di Edward Enninful come designer. Scattata da Zhong Lin per Vogue China, la collezione immagina il guardaroba di un’avventuriera sofisticata: un’eroina audace, pronta ad affrontare le condizioni climatiche più estreme, dalle dune bruciate dal sole alle coste battute dal vento, fino alle cime innevate.

Warmer Together

A Celebration of Friendship, 2025

Scattata sui rooftop di New York, l’immagine ritrae due sedie come simbolo di connessione, prima che i due amici di lunga data e leggende del cinema, Robert De Niro e Al Pacino, prendano posto. Insieme, hanno incarnato i valori dell’affetto, del calore e del rispetto reciproco, fulcro della campagna Warmer Together.

On Stage

Rockefeller Center, 2025

Per celebrare la campagna Warmer Together di Moncler, nel 2025 Tobe Nwigwe ha portato al Rockefeller Center, luogo simbolo di New York, una live performance intima e coinvolgente. La campagna rende omaggio all'amicizia, alla fiducia, al rispetto e alla connessione umana, valori che Tobe ha incarnato in questa performance carica di emozione.

Monty & Monduck

Visiting New York, 2026

In occasione dell’apertura di Moncler Fifth Avenue, il più grande flagship store mai realizzato dal brand, viene presentata la seconda collezione LoveFrom, Moncler: un progetto nato con il team LoveFrom del leggendario designer Jony Ive. I due brand sono rappresentati a Central Park dalle rispettive mascotte, Monduck e Montgomery.

Per saperne di più su New York in Moncler, è possibile visitare: https://www.moncler.com/link/page/new-york-retrospective

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