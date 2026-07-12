The Rock-It Company (Rock-It), uno dei principali fornitori al mondo di logistica specializzata per i settori con tempi critici e ad alto valore in eventi live e nei beni di lusso, ha ampliato la sua presenza negli EAU con l'apertura della sede di Abu Dhabi, in collaborazione con l'Ufficio investimenti di Abu Dhabi (ADIO). L'espansione nella regione porta nella capitale degli EAU il portafoglio di marchi famosi di Rock-It per aiutare a realizzare la visione di Abu Dhabi di diventare una delle principali mete mondiali di esperienze di lusso, attrazioni culturali ed eventi globali, rafforzando al contempo la posizione dell'Emirato quale polo di riesportazione nella regione e base logistica all'avanguardia.

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