The Rock-It Company, un leader globale nel settore degli eventi live e della logistica dei beni di lusso, ha annunciato l'apertura di una nuova sede regionale a Nashville, Tennessee, rafforzando la sua presenza in uno dei mercati della cultura e della musica live più importanti al mondo. La sede di Nashville riunisce l'intera piattaforma Rock-It con sedi dedicate per Rock-It Cargo, Rock-It Sports, CARS by Rock-It e DIETL by Rock-It e serve da centro regionale per il portafoglio generale di logistica specializzata dell'azienda.

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The Rock-It Company office in Nashville, Tennessee

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