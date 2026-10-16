Tre imprese su quattro (74%) definiscono una parte significativa della propria attività in base ai risultati, ma solo il 15% è pronto a garantirne la realizzazione in modo costante, secondo una nuova ricerca globale condotta dal leader delle tecnologie RU Vertage. Queste imprese “pronte per l'economia dei risultati” registrano una maggiore soddisfazione dei clienti (91% rispetto al 67%), una capacità superiore di raggiungere gli obiettivi strategici (86% rispetto al 65%) e una conversione più rapida delle opportunità in valore (85% rispetto al 64%). Vantano inoltre un punto di forza a livello culturale: il 69% dei dipendenti comprende il proprio contributo e sa adattare il proprio modo di lavorare, rispetto al 34% riscontrato nelle altre realtà.

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