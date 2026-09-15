The LYCRA Company , leader globale nello sviluppo di soluzioni di fibre e tecnologie per i settori dell'abbigliamento e della cura della persona, oggi ha annunciato la nomina a CEO di Hua Du, con effetto dal 14 settembre, in un contesto che vede l'azienda avviarsi verso la conclusione positiva della propria ristrutturazione finanziaria. Il signor Du assumerà l'incarico precedentemente assegnato a Dean Williams, in precedenza Chief Executive Officer ad interim, a cui viene affidato il ruolo di responsabile finanziario.

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The LYCRA Company Appoints Hua Du as Chief Executive Officer. With 30 years of leadership experience in the specialty chemical and biotechnology industries, Du is well positioned to lead the company into its next chapter.

Du apporta un'esperienza dirigenziale di 30 anni nel comparto della chimica e delle biotecnologie specialistiche, periodo in cui ha guidato una crescita trasformativa in aziende globali. Più di recente ha ricoperto il ruolo di CEO di Grobest Group, realtà attiva nella nutrizione veterinaria supportata da un fondo di private equity, dove ha diretto un'ampia ristrutturazione operativa che si è conclusa con la vendita dell'azienda.

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Karie J. Ford

Karie.j.ford@lycra.com





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