The LYCRA Company, un leader globale nello sviluppo di soluzioni tecnologiche e per fibre pensate per i settori dei capi di abbigliamento e del personal care, presenterà la fibra rinnovabile LYCRA ® sottolineando il proprio impegno nel portare avanti il riciclaggio da tessuto a tessuto in occasione della Textile Exchange Conference 2026, che si terrà dal 12 al 16 ottobre presso il Vancouver Convention Centre a Vancouver, in Canada.

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At the Textile Exchange Conference 2026, The LYCRA Company will showcase Renewable LYCRA® fiber and its progress in advancing textile-to-textile recycling.

Il focus del tema di quest’anno, “L’era dell’attuazione”, è sul realizzare la scalabilità di ciò che funziona nelle aziende, nei sistemi di fornitura e nei diversi ambiti operativi. Durante la conferenza The LYCRA Company evidenzierà il lavoro svolto insieme ai partner lungo l’intera catena del valore, contribuendo a plasmare il futuro del settore tessile attraverso soluzioni in fibra rinnovabile, l’innovazione circolare e partnership strategiche.

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Karie J. Ford

Karie.j.ford@lycra.com





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