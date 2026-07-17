The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) ha annunciato oggi la nomina di Madeleine Boyd al ruolo di Vice presidente senior comunicazioni globali del brand con decorrenza dal 20 luglio 2026.

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Nell’ambito del continuo impegno dell’azienda per rafforzare la connessione tra i propri brand e i consumatori, Boyd creerà e guiderà un team integrato responsabile delle comunicazioni globali del brand, assicurandosi che il diversificato portafoglio aziendale sia ancorato a una strategia di comunicazione d’impresa coesa, accelerando al contempo uno storytelling audace e orientato al consumatore, in grado di dare impulso agli earned media, alla rilevanza culturale e alla desiderabilità dei brand.

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