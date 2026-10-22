The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) oggi ha annunciato che trasmetterà in webcast le presentazioni dalla sua "Capital Markets Experience: China Ecosystem Immersion" a Shanghai, Cina, mercoledì 4 novembre 2026. L'evento comprenderà presentazioni condotte da Stéphane de La Faverie, Presidente e AD e da Akhil Shrivastava, Vicepresidente e Direttore finanziario, oltre che da membri dei vertici dell'Azienda e da leader locali. Le presentazioni metteranno in evidenza la strategia e le capacità della Società in Cina, Beauty Reimagined in azione e come la Cina serva da modello per l'attuazione delle capacità globali della Società di guidare una crescita sostenibile e una maggiore redditività.

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