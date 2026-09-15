The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) oggi ha annunciato una collaborazione strategica globale con Profound, la piattaforma di marketing basata sull'AI che definisce la categoria, promuovendo la sua ambizione di essere il leader della bellezza di prestigio nella scoperta dell'AI nativa. La collaborazione fornirà all'azienda la visibilità in come il suo portafoglio completo di marchi viene rappresentato nelle principali piattaforme di AI generativa, oltre alle opportunità per ottimizzare tale rappresentazione.

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