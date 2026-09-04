The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) oggi ha annunciato diverse nomine ai vertici del brand a seguito delle prossime dimissioni di Sandra Main , Presidente globale del brand, La Mer and Skin Care Brands.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260902397825/it/

Justin Boxford, Global President, Luxury Beauty Brands, Erica Kwok, Senior Vice President and General Manager of Estée Lauder, and Magalie Parksuwan, Senior Vice President and General Manager, La Mer

Justin Boxford assumerà l'incarico appena creato di Global President, Luxury Beauty Brands, ampliando il suo portafoglio per includere La Mer oltre a Estée Lauder, AERIN, Darphin Paris e Lab Series.

Justin apporta grande esperienza con La Mer, avendo diretto il brand dal 2017 al 2022 prima di assumere la direzione di Estée Lauder. Durante il suo incarico, ha ampliato e diversificato il portafoglio di prodotti La Mer, rafforzando la sua architettura del lusso e promuovendo la presenza del brand nelle piattaforme digitali e omnicanale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260902397825/it/

Relazioni con i media:

Brendan Riley

briley@estee.com

Relazioni con gli investitori:

Rainey Mancini

rmancini@estee.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire