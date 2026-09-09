The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) oggi ha annunciato incarichi dirigenziali ampliati per due membri del suo Team dirigente. Brian Franz è stato nominato Chief Technology & Transformation Officer , ampliando le sue responsabilità per includere la guida della trasformazione a livello aziendale della società. Amber English è stata nominata Presidente, Digital & Online, Americhe e Global Amazon Lead, ruolo che comporterà una nuova responsabilità a livello aziendale per il rapporto globale di The Estée Lauder Companies con Amazon. Entrambi continueranno a riferire direttamente a Stéphane de La Faverie, Presidente e Chief Executive Officer, e rimangono membri del Team dirigente di The Estée Lauder Companies.

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Brian Franz, Chief Technology & Transformation Officer, and Amber English, President, Digital & Online, The Americas and Global Amazon Lead

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