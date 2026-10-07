The Empire State Building (ESB) ha ospitato il 48 o Annual Empire State Building Observation Deck Run-Up, presentato da NYU Langone Health e con il supporto di Merrell. In vari turni designati, più di 200 partecipanti da tutto il mondo sono saliti correndo i 1.576 scalini per raggiungere il traguardo dell'iconico Observation Deck sull'86 o piano.

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The Empire State Building Observation Deck Hosts Annual Run-Up, Presented by NYU Langone Health and Powered by Merrell

“Gli atleti arrivano da ogni parte del mondo per partecipare all'Empire State Building Observation Deck Run-Up, la gara sulla torre più prestigiosa al mondo”, ha affermato Tony Malkin, presidente e AD dell'Empire State Realty Trust.

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Empire State Realty Trust

Brock Talbot

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