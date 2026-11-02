Advanced Acoustic Concepts (AAC), una società controllata da Thales, fornitore di soluzioni di guerra sottomarina con sede negli Stati Uniti, ha vinto un contratto da 53,9 milioni di dollari con la Marina degli Stati Uniti per la produzione e la fornitura di due moduli RMH (rilevamento remoto di mine) e relativa assistenza tecnica.
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